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على خلفية "سرقة القرن".. السوداني يأمر بنقل مدير عام تحقيقات النزاهة ويحيل ملفه إلى المحكمة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-06T13:00:05+0000
على خلفية "سرقة القرن".. السوداني يأمر بنقل مدير عام تحقيقات النزاهة ويحيل ملفه إلى المحكمة

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارجها بسبب التقصير في أداء مهامه.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير أصدر أمراً بنقل مدير عام التحقيقات لثبوت تقصيره في إجراءات الهيئة المتعلقة بملف الأمانات الضريبية، وفقا لنتائج لجنة التحقيق المختصة.

وبين ان الأمر تضمن ايضا إحالة محضر التحقيق في هذه القضية الى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.

وسبق وأن كشفت الجهات الرقابية عن اختلاس أموال الامانات الضريبية بمبلغ قدره 3.7 تريليون دينار عراقي وهو ما بات يُعرف بـ"سرقة القرن"، وأصدر القضاء العراقي أوامر اعتقال بحق عدد من المتهمين بـ"سرقة القرن" ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وحجز عقارات العائدة لهم ولعوائلهم.

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