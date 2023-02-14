السوداني يصدر قراراً عاجلاً يخص تظاهرات تشرين

شفق نيوز/ وجهّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بالإسراع في الإجراءات التحقيقية للتوصل إلى المتورطين بسقوط ضحايا ومصابين في "تظاهرات تشرين"، مؤكداً أن نتائج التحقيقات سيتم عرضها علناً.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "دعماً للإجراءات القضائية، وإظهاراً للحقائق، وإنصافاً لعوائل شهداء وجرحى أحداث تظاهرات تشرين 2019، وجّه السوداني بتسريع إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم/ 293 لسنة 2020، التي تتعلق بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها".

ودعا السوداني المواطنين ممن لديهم شهادات "عيانية حصراً" تخص الأحداث الناتجة عنها وقائع جنائية رافقت أحداث تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها، للحضور أمام اللجنة لتدوين أقوالهم.

وأكد أنّ نتائج لجنة تقصي الحقائق سيجري عرضها في مؤتمر يُخصص لهذا الغرض، التزاماً بالبرنامج الحكومي، وإيفاءً بوعودنا لمتظاهري تشرين.

وأشار البيان إلى تخصيص رقم للجنة تقصي الحقائق هو 07904487575.

وانطلقت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019 تظاهرات محدودة متفرقة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد واستمرت لغاية اليوم العاشر من الشهر نفسه، قبل أن تتوقف بناء على دعوات من أطراف عدة للتحضير لتظاهرات أوسع في بغداد والمحافظات.

وعادت التظاهرات بشكل أوسع في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وتمركز المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما اتخذ متظاهرو المحافظات مناطق تجمع واعتصام له وسط مراكز مدنهم.

وحظيت الاحتجاجات بتأييد شعبي واسع ومن قبل بعض الأطراف السياسية وكذلك المرجعية الدينية في النجف التي طالبت بالاستماع لمطالب المتظاهرين.

وحاول المتظاهرون مرات عدة عبور جسر الجمهورية للوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مراكز الحكم في البلاد، وعندها بدأت أعمال العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وجراء ذلك سقط المئات من الضحايا في بغداد والمحافظات ونحو 25 ألف مصاب من المتظاهرين والقوات الأمنية.

واستمرت الاحتجاجات لغاية أواخر العام 2020 لتنتهي بتكليف رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، ومنذ ذلك الحين ولغاية اليوم لم يتم الكشف عن الجهات التي كانت وراء قتل المتظاهرين.