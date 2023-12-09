السوداني يصدر توجيهاً بحادث حريق سوران

شفق نيوز/ عزّى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بوفاة 14 شخصا في حادث حريق البناية السكنية في ادارة منطقة سوران بإقليم كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن الأخير تقدم بخالص التعازي والمواساة لأُسر ضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع في القسم الداخلي لطلبة جامعة سوران في محافظة أربيل، والذي راح ضحيته 14 بين طالب وأستاذ.

وأضاف البيان أن السوداني وجه الجهات المختصة بتقديم جميع أنواع المساعدة المطلوبة لمعالجة المصابين جراء هذا الحادث الأليم.

ولقي مساء أمس الجمعة 14 استاذاً جاميعاً وطالب دراسات عليا مصرعهم إثر اندلاع حريق داخل بناية سكنية في ادارة منطقة سوران المستقلة.

وقال مدير عام صحة إدارة منطقة سوران، الدكتور كامران ملا محمد الشيراوني، لوكالة شفق نيوز إن "14 مواطناً توفوا إثر كارثة الحريق الذي اندلع في البناية، ومن بين الضحايا مواطنون سوريون وإيرانيون ومن مدينة بغداد، واثنان من إدارة منطقة سوران".

وأضاف الشيراوني، أن "المصابين السبعة الذين تم نقلهم إلى مستشفى سوران لتلقي العلاج، غادر خمسة منهم أمس المستشفى ولم يتبق إلا مصابان يخضعان للعناية الطبية المركزة".

في المقابل، أكد رئيس جامعة سوران، شيروان شريف قورتاس، أن البناية السكنية التي اندلع فيها حادث الحريق المأساوي لم تكن القسم الداخلي للجامعة كما أُشيع في وسائل الاعلام بل أن مجموعة من الأساتذة وطلبة الدراسات العليا قاموا باستئجارها للمكوث في وحداتها أثناء أيام الدوام الرسمي والدراسة.

وأوضح قورتاس، في تصريح للصحفيين: "نحن لم نقم باستئجار البناية لغرض سكن الطلبة لعدم التزامها بشروط السلامة، غير أن مجموعة من الأساتذة وطلبة الدراسات العليا قاموا باستئجارها وللاسف راح ضحية الحادث مجموعة من الأساتذة الجامعيين وخريج واحد من طلبة الدراسات العليا بدرجة دكتور من جامعتنا".