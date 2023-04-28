السوداني يصدر توجيهات لجهاز المخابرات العراقي

شفق نيوز/ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، يوم الجمعة، أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس جهاز المخابرات بالوكالة محمد شياع السوداني، ترأس أمس الخميس، اجتماعاً لمديري المديريات والدوائر في جهاز المخابرات الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان، الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل عن عمل دوائر الجهاز، وأنشطته خلال الفترة الأخيرة، وسير تنفيذ خططه الأمنية المعدة.

وأضاف البيان أن القائد العام للقوات المسلحة اشاد بجهود رجال جهاز المخابرات في تعزيز الأمن القومي للبلاد، ودورهم في محاربة الإرهاب، داخل العراق وخارجه.

وشدد السوداني على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير عمل الجهاز، ورفع مستوى أدائه؛ لرصد المخاطر ومواجهة التحديات التي تواجه البلد، وحفظ أمنه.