السوداني يصدر توجيهات تخص الصناعات الحربية وإقامة معسكرات جديدة في البلاد

شفق نيوز/ أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد السوداني، يوم الأحد، توجيهات تخص الصناعات الحربية وإقامة معسكرات جديدة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للّجنة العليا للتسليح في البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا للتسليح، وجرى خلاله مناقشة رسم السياسة العامة لتسليح القوات المسلحة بالشكل الذي يرتقي للتحديات التي تواجه البلاد، وبحث حاجة كل تشكيل أمني وعسكري من الأسلحة والأعتدة، فضلاً عن مناقشة الاستفادة القصوى من الإمكانيات الخاصة بهيئة التصنيع الحربي.

ووجّه السوداني، وفق البيان، بوضع خطط مشتركة بين هيئة التصنيع الحربي والوزارات الأمنية، تُعنى بالاحتياجات العسكرية من السلاح والأعتدة، وشدد على أهمية قيام هيئة التصنيع الحربي بوضع كل الوزارات الأمنية بتصور كامل عن إمكاناتها، وما تتمكن من توفيره.

كما وجّه الوزارات الأمنية بعرض احتياجاتها على هيئة التصنيع الحربي لكي تعد خططها الإنتاجية على أساس هذه الاحتياجات، والتأكيد على الوزارات والأجهزة الأمنية بتأمين احتياجاتها، من خلال التعاقد بشكل مباشر مع هيئة التصنيع الحربي.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة إقامة معسكرات جديدة للتشكيلات الأمنية المختلفة.

وفي هذا الصدد، وجّه السوداني، بحسب البيان، بتشكيل لجنة مشتركة تضمّ الوزارات والجهات المعنية لتحديد أراضٍ خارج المدن لإنشاء هذه المعسكرات.