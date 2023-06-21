السوداني يصادق على صحة صدور شهادة مشعان

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة موقعة من مدير مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان الاخير صادق على صحة صدور وثيقة النائب المقال مشعان الجبوري.

وأكدت الوثيقة أن مصادقة السوداني جاءت بعد ثبوت صحة صدور الوثيقة الدراسية للنائب السابق مشعان الجبوري.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الإثنين 16 حزيران 2022، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره للشهادة".

ووفقا لمصدر قانوني فأن أساس الدعوى استند على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.