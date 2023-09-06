السوداني يشيد بموقف اقليم كوردستان في دعم الزيارة الأربعينية "غير المسبوقة"

شفق نيوز/ أثنى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بموقف إقليم كوردستان في دعم زيارة أربعينية الإمام الحسين، واصفا أعداد الأشخاص الذين شاركوا بالزيارة بأنها "غير مسبوقة" حيث تجاوزت 22 مليون زائر.

جاء لك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الخاص بزيارة الاربعينية الذي انعقد في مدينة كربلاء بحضور رئيس الحكومة المحلية وعدد من الوزراء والقادة الأمنيين الذين شاركوا في خطة الزيارة.

وقال السوداني في المؤتمر، "نثمن الدور الكبير الذي بذلته الدولة ومؤسساتها في انجاح الزيارة"، مردفا بالقول إن "ميزة هذه الزيارة تتمثل بأن الكل ساهم بما لديه من إمكانيات في دعم محافظة كربلاء".

وعن الخطة الأمنية قال القائد العام للقوات المسلحة: تابعنا أدق المعلومات بأدق التفاصيل، ولم نهمل اي معلومة خلال الأيام الـ20 الماضية حيث كانت الأجهزة الأمنية منظومة متكاملة بالعمل على حفظ الأمن والإستقرار.

وأشاد السوداني أيضا بدور أصحاب المواكب الحسينية في تنظيمها المتسارع بتقديم أنواع الخدمة كافة والاجتهاد بتطويرها، مردفا بالقول: إن الدولة بأجهزتها الرسمية لم تكن تخرج لتقوم بهذا الدور الكبير، وهذا المستوى من الخدمة بكل المعايير لولا وجود الجهد الشعبي المتمثل بأصحاب المواكب.

ومضى رئيس مجلس الوزراء بالقول، إن هذه الزيارة هي الأولى التي يشترك بها منتسبو الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار وكل محافظات العراق بما فيها إقليم كوردستان الذي أرسل فرق الدعم والنقل والخدمة، وهذا احترام من الشعب العراقي لهذه المناسبة، مضيفا أن كل هذه عناصر قوة علينا أن تحدث عنها، ونسوّق لها بهذه المناسبة المليونية.

وتابع السوداني قائلا إن: هذه الزيارة غير مسبوقة من حيث الأعداد لذلك كان الإعداد لها مبكرا من قبل اللجان المشكلة، منوها إلى أنه لأول مرة يتم تأجير حافلات لنقل الزائرين بعدد 1200 حافلة إذ تم تخصيص الأموال لها من ميزانية الطوارئ للدولة.

وكان مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد كشف نهاية شهر آب الماضي، مشاركة رئاسة إقليم كوردستان بإرسال 100 باص حديث ضمن الخطة الحكومية الخاصة بنقل وتفويج الزيارة الأربعينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس الوزراء اقترح على رئاسة إقليم كوردستان المشاركة ضمن خطة النقل، والمقترح حظي بتأييد وتفاعل من قبل رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني".

وأوضح المصدر أن "خطة النقل لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة"، مؤكدا أن "توجيهات السوداني باستئجار نحو 1200 باص كبير إلى جانب 200 باص صغير لإضافتها إلى أكثر من 2000 من الباصات والسيارات الحكومية وتسيير 23 قطاراً، لمنع ابتزاز واستغلال الزوار أثناء عملية النقل من وإلى كربلاء".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت العتبة العباسية، ، أن العدد الكلي للزائرين الذين قصدوا مدينة كربلاء لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين قد بلغ أكثر من 22 مليون زائر.

وقالت العتبة في بيان ، إن العدد الكلي بلغ 22 مليوناً، و19 ألفاً، و146 زائراً.

من جهتها أعلنت جميعة الهلال الأحمر العراقي، تقديم خدماتها لأكثر من 3 ملايين زائر عراقي وأجنبي خلال مراسيم الاربعينية.

وأفاد القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد رادان، اليوم الأربعاء، بأن أربعة ملايين زائر إيراني دخلوا إلى العراق من الحدود البرية والجوية الإيرانية للمشاركة في زيارة الأربعينية.