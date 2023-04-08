السوداني مشيدا بدور نيجيرفان بارزاني: قطعنا شوطا مهماً لحلحلة مشكلات النفط والغاز

شفق نيوز/ ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن حكومته قطعت شوطا مهما لحلحلة مشكلات النفط والغاز، مشيدا في الوقت ذاته بدور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تمتين العلاقات بين أربيل وبغداد.

وقال السوداني في كلمة له خلال الاحتفالية الرسمية بالذكرى الـ42 لتأسيس منظمة "بدر" في بغداد، إنه لن نتوانى عن تنفيذ برنامجنا الحكومي من أجل تقديم نقلة نوعية من الخدمات للمواطنين والتصدي للأزمات باقتدار".

وأضاف أنه "تمكنا وفي مدة بسيطة من إحداث وتحريك مشاريع رقدت لفترة من الزمن، وقطعنا دابر الفساد الذي ظن أصحابه انه يبقى للابد، وتعزيز العلاقات الخارجية".

وقال السوداني ايضا ان "حكومتكم بهذه الخطوات لا تبتعد عن نضال المجاهدين من اجل عراق قوي مزدهر، ولقد عملت الحكومة في المدة الوجيزة على تحقيق الاستقرار من خلال الحفاظ على متبنيات الاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة".

وتابع بالقول "قطعنا شوطا مهما لحلحلة مشكلات النفط والغاز"، مردفا بالقول "هنا استغل وجود رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وأُشيد بدوره لما قدمه من جهد لتمتين العلاقات بين بغداد واربيل وموجهة كل المعوقات وتخطيها".