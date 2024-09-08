السوداني يشكو من عمليات تشويه لملف مكافحة الفساد

شفق نيوز/ أعرب رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، عن استيائه من قيام أطراف لم يسمها بـ"تشويه" عمل حكومته في مكافحة الفساد المالي والإداري، فيما أكد أن هناك تشديداً على محاسبة المبتزين ومن يستغلون مواقعهم الوظيفية.

وقال السوداني في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة حققت خطوات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وصدرت العديد من الأحكام القضائية بحق المتورطين فهذا الملف، وما زلنا نعمل للقضاء على كل أنواع الفساد".

غير أن السوداني اتهم أطرافاً لم يسمها بأنها "تحاول تشويه ما تقوم به الحكومة في مجال مكافحة الفساد عبر التشويش الإعلامي"، مشدداً على أن "الحكومة تشدد على محاسبة محاولات الابتزاز واستغلال المواقع الوظيفية".

ودعا القوى السياسية إلى "التحلي بالمسؤولية ومساندة الحكومة"، كما حثها على حسم منصب رئيس مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري في حكومته.

وفيما يتعلق بالتوظيف، أوضح رئيس الحكومة "تم إنهاء مشكلة المتعاقدين والشهادات العليا بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية".

وفي مجال الطاقة، أشار إلى أن إنتاج الكهرباء محلياً بلغ 27 ألف ميغاواط لأول مرة في تاريخ العراق.

فيما لفت إلى أن الحكومة "خطت خطوة مهمة بحسم ملف بقاء التحالف الدولي".