السوداني يشكل لجنة تحقيق عليا بشبهات تهريب النفط العراقي

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني، وجه بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية.

وشدد رئيس الوزراء، على عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.