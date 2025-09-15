السوداني يشكر أردوغان على التعاون بشأن أزمة المياه في العراق والمنطقة

شفق نيوز- الدوحة

قدّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتعاونه في أزمة المياه التي تضرب العراق والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمع بينهما في الدوحة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني التقى، اليوم، أردوغان على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة".

وبين أن "اللقاء جرى خلاله بحث أوضاع المنطقة وتطوراتها وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، والتأكيد على العمل العربي والإسلامي المشترك من أجل الحدّ من التجاوزات والاعتداءات المستمرة التي يرتكبها الكيان الغاصب ضد الفلسطينيين في غزة وباقي البلدان العربية، ومنها اعتداؤه على دولة قطر الشقيقة".

ولفت إلى أن "اللقاء تناول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، في مختلف المجالات، إذ عبر السوداني عن شكره لأردوغان على تعاونه في ما يخص أزمة المياه التي يمر بها العراق والمنطقة".

وأشاد الرئيس التركي، بحسب البيان بـ"دور العراق الفاعل في حل أزمات المنطقة، وحرصه على أمن البلدان الشقيقة والصديقة فيها، ولاسيما الدعم الذي قدمه لاتفاق السلام بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني".

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، نتيجة لقلة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية بفعل التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أفاد مؤخراً بأن البلاد فقدت نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.

فيما قال مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، إن تركيا كانت قد أعلنت عن إطلاق 400 متر مكعب في الثانية خلال شهري تموز وآب من هذا العام، إلا أن العراق تعرض لـ"خديعة كبيرة" حين توقع أن تكون الإطلاقات وفق الإعلان التركي، فيما تبين لاحقاً أن تركيا أطلقت فقط 120 متر مكعب في الثانية.

ومطلع تموز 2025، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني من أنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على زيادة الإطلاقات المائية إلى العراق بمقدار 420 مترًا مكعبًا في الثانية، ابتداءً من يوم الأربعاء 2 تموز 2025.