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السوداني يشرح لألمانيا الخطوط العريضة لتشكيلته الحكومية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-17T13:23:48+0000
السوداني يشرح لألمانيا الخطوط العريضة لتشكيلته الحكومية

شفق نيوز/ اجتمع رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها.

وتطرق اللقاء الى افاق التعاون المشترك، واهمية تنميته في مختلف المجالات.

واكد السوداني ان توجه الحكومة المقبلة نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطيها الإقليمي والدولي، كذلك تطلعها الى تنمية علاقات التعاون مع ألمانيا وعموم دول الإتحاد الأوروبي، وبما يعزز الطموحات والتطلعات المشتركة.

وبين السوداني ان جهوده تتركز حاليا على تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، وعلى أساس دقة الاختيار، وشدد على ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات، تتضمن اصلاحات اقتصادية، واستثمار للايرادات النفطية بعيدا عن الفساد.

واعرب عن تطلع الحكومة القادمة الى التعاون المثمر مع الشركات الالمانية في مجالات الطاقة والاختصاصات التقنية الاخرى.

من جانبه أكد السفير الالماني رغبة حكومة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المشترك على مختلف المستويات.

وبين ييغر ان العراق يحتاج وبشكل عاجل الى حكومة كاملة الصلاحيات تدرك حجم التحديات التي تواجهها في ظل المرحلة الراهنة، واوضح ان الحكومة الالمانية لديها اهتمام كبير بان تنجح هذه الحكومة وتتغلب على مختلف التحديات، وقدم السفير الالماني ورقة تتضمن مقترحات محددة للتعاون بين العراق والمانيا في مجالات متعددة.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف

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