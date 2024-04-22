السوداني يكشف تفاصيل الاتفاق الاستراتيجي مع تركيا وتعاوناً بملف المياه لعشر سنوات

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، تفاصيل الاتفاق الاستراتيجي مع تركيا ، مشيرا الى ان العراق وقع اتفاقات من شأنها تحديث منظومات الري وسيتمر 10 سنوات وسيلمس أثره بشكل واضح ولاسيما ما يتعلق بحصة العراق المائية.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "جرى اليوم توقيع مذكرة تفاهم رباعية تتضمن المبادئ الخاصة بطريق التنمية"، مبينا ان "الطريق سينقل المنطقة اقتصاديا".

وأضاف انه " سيدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو ليس لاختصار المسافات فقط بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها".

وتطرق السوداني الى "الأمن الثنائي بين البلدين وأمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ".

وفي ملف المياه أكد السوداني "توقيع اتفاقات من شأنها تحديث منظومات الري وسيستمر 10 سنوات وسيلمس أثره بشكل واضح ولاسيما ما يتعلق بحصة العراق المائية".

وفي الشأن الامني أضاف السوداني: "ننطلق من دستور العراق ونتمسك لعدم السماح لأي قوة أن تستخدم أرض العراق منطلقا للاعتداء على الجوار".

وتعليقاً على اوضاع غزة، قال رئيس الوزراء العراقي ان "القدس رمز إسلامي وإهانة المقدسات الفلسطينية أمر غير مقبول".

وفي وقت سابق من اليوم رعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بغداد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات.

وتهدف المذكرة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى التعاون المشترك بشأن (مشروع طريق التنمية) الستراتيجي، وذلك بحضور أعضاء الوفدين التركي والعراقي، من وزراء ومستشارين.

ووصل اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى منذ 13 عاماً، كما سيقوم اردوغان بزيارة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عقب اختتام اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد. وكان في استقبال أردوغان في مطار بغداد الدولي رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.