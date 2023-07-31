قادة الخليج يؤكدون "ارتياح دول المنطقة" لسياسات حكومة السوداني

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استقباله، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على ضرورة التعاون لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد، في وقت نقل البديوي تأكيد قادة الخليج "ارتياح دول المنطقة" لسياسات الحكومة العراقية التي وصفوها بأنها "مشجعة".

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه استقبل اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والوفد المرافق له، موضحا أنه جرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات، فضلاً عن التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص العراق على بناء شراكات جادة مع الدول الشقيقة والصديقة وشعوبها في المنطقة، وسعي الحكومة للانفتاح على محيطها العربي والإقليمي والدولي، وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية من تضافر للجهود إزاء مواجهة مختلف التحديات والأزمات.

كما شدد السوداني، وفق البيان، على أهمية مواصلة التنسيق مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى في مجال استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد، ضمن خُطط الحكومة في مكافحة الفساد والتصدي له.

وأشار السيد السوداني إلى مؤتمر بغداد، ألفين وثلاثة وعشرين، للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، المقبل، الذي يحظى بأهمية كبيرة، كونه سيركز على تنمية الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة والعالم.

من جانبه، نقل البديوي تحيات قادة دول مجلس التعاون إلى رئيس مجلس الوزراء، والتأكيد على ارتياح دول المنطقة للسياسات المشجعة للحكومة العراقية، وحرصها على تعزيز أمن المنطقة، بما يسهم في استقرار شعوبها ونمائها، مشيراً إلى أهمية منتدى الأعمال الخليجي العراقي الذي سيُعقد بالشارقة في أيلول المقبل، والذي سيعضد من الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والعراق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن استرداد مسؤولين حكوميين مدانين بقضايا فساد مالي، هربا إلى سلطنة عمان، مبينة أن اعتقالهما جرى بالتعاون مع السلطات العمانية والانتربول.