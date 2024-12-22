السوداني يشدد: لا اعتبار آخر لغير المهنية في توزيع المسؤوليات الأمنية

شفق نيوز/ شدد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على القيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى، على عدم السماح لأي اعتبار آخر غير المهنية في توزيع المسؤوليات الأمنية، والاهتمام بالمنتسبين وجهوزيتهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً للقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على "ضرورة المحافظة على المنجز الأمني الذي تحقق بفضل التضحيات العظيمة للعراقيين، وعدم التهاون مع أيّ حدث مهما كان، من أجل إدامة الاستقرار الذي انطلقت الحكومة معه بمشاريع تنموية وخدمية".

وشدد السوداني، على "أهمية اعتماد الكفاءة في التصدي للقيادة، وعدم السماح لأي اعتبار آخر غير المهنية في توزيع المسؤوليات الأمنية، وكذلك الاهتمام بالمنتسبين وجهوزيتهم، مؤكداً على استمرار العلاقة الممتازة مع المواطنين، والتعامل معهم بما يعكس الوجه الناصع للدولة".

وأشار السوداني، إلى أن "الحكومة استطاعت أن تبعد المخاطر عن العراق، خصوصاً مع ما شهدته المنطقة من تحديات أمنية، من بينها التحول الذي حصل في سوريا".