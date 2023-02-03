السوداني يشدد على أهمية حماية المستهلك والعمل على عدم تضرّره من ارتفاع الأسعار

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، على ضرورة حماية المستهلك العراقي في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية جراء صعود الدولار مقابل العملة المحلية.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم ، اجتماعاً خُصص لبحث واقع قطاع إنتاج الدواجن في البلاد، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح السوداني خلال الاجتماع، أهمية تنويع الاقتصاد الوطني عبر هذا المنفذ الإنتاجي، فضلاً عن أولوية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين، كما جاء في محور الاقتصاد ضمن البرنامج الحكومي.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بوضع تقديرات دقيقة في ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لهذا القطاع، على المستوى الوطني، ومراجعة القرارات المتعلقة بإدارة شؤون هذه الثروة وتنميتها، وإزالة أهم العقبات التي تعترض سبل توسعة هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي.

كما وجّه السوداني، بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة وممثلين عن الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وجهات أخرى، تتولى وضع آليات واضحة لحماية المنتج المحلي، من مختلف أصناف منتجات الدواجن.

وشدّد السوداني، على أهمية حماية المستهلك والعمل على عدم تضرّره من ارتفاع الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية التي يحتاجها.