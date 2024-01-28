السوداني يشدد على عدم تحميل المستفيدين من الدفع الإلكتروني أي أعباء مالية إضافية

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لاستكمال الإجراءات الحكومية الخاصة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني، وشدد على عدم تحميل المستفيدين من الدفع الإلكتروني أي أعباء مالية إضافية.

وحضر الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي، ومديري عدد من المصارف الحكومية.

وناقش الاجتماع آليات حماية المواطنين وحفظ حقوقهم، إذ شدد السوداني على عدم تحميل المواطنين، المستفيدين من الدفع الإلكتروني، أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة، خاصة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة.

وأكد السوداني أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث شهد الاجتماع بحث العمولات التي ستتقاضاها الجهات المصرفية، من أجل تحقيق أهداف الحكومة في إصلاح القطاعين المالي والمصرفي.