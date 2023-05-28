السوداني يشدد على ضمان حقوق العراق في مشروع "طريق التنمية"

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، على ضمان حقوق الدولة العراقية في مشروع "طريق التنمية" والمشاريع الملحقة به، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يتبنى العراق فيها مشروعاً تنموياً بهذا الحجم.

وأكد السوداني خلال ترؤسه اجتماعاً خُصص لمتابعة مخرجات مؤتمر "طريق التنمية" الذي استضافته العاصمة بغداد يوم أمس، على أن هذا المشروع سيحقق "نقلة نوعية" في المجالات الاقتصادية للعراق ودول المنطقة، وجدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الكبير بأبعاده وطموحاته، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووجّه السوداني الوزارات والأجهزة المعنية بتوفير كل مقومات النجاح لمشروع طريق التنمية، مؤكداً أنه سيحقق قفزة مهمة على مستوى توطين الصناعات، عبر إنشاء المدينة الصناعية التي ستكون إحدى ركائز المشروع.

وأشار إلى أهمية ضمان حقوق الدولة العراقية في جميع مفاصل المشروع ومشروعاته الجانبية والملحقة، مبيناً أنها المرة الأولى التي يتبنى فيها العراق مشروعاً تنموياً بهذا الحجم، ضمن إطار المصلحة المباشرة للشعب العراقي، كذلك مصالح الشعوب الشقيقة والصديقة في الجوار والمنطقة.

ويوم أمس السبت، احتضنت العاصمة بغداد مؤتمراً للإعلان عن الانطلاق الأولي لمشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، بحضور وزراء نقل وممثلي 10 دول إقليمية، ويتضمن مد سكك حديد وطريق بري سريع لنقل البضائع من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا، وتبلغ كلفة المشروع 17 مليار دولار.