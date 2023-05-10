السوداني يشدد على ضرورة معالجة المشاكل الحقيقية في منظومة تصدير النفط

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته مقر وزارة النفط في العاصمة بغداد، قبل ظهر اليوم الأربعاء، بضرورة معالجة المشاكل الحقيقية في منظومة تصدير النفط في العراق

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني اليوم، أن الأخير ترأس اجتماع هيئة الرأي للوزارة، الذي شهد مناقشة جملة من الملفات النفطية المهمة، خصوصاً في قطاعات الاستخراج واستثمار الغاز المصاحب والحرّ والاستكشافات النفطية والبنى التحتية، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض مشاريعها.

وأضاف البيان أن السوداني استمع إلى عرض مفصّل عن الخطط والفعاليات والمشاريع المنفذة ضمن البرنامج الحكومي، ودور الجهد الوطني في ذلك، قدمه السادة الوكلاء والمديرون العامون.

كما أشار البيان إلى أن السوداني أطلع على عدد من المشاريع المنفذة حديثاً، في قطاع استثمار الغاز المصاحب والحرّ والكميات الجديدة المستثمرة، ومنها حقل عكاز الغازي، الذي تم تشغيله مؤخراً بالجهد الوطني، الأمر الذي سيحقق إيرادات مالية، من خلال طرح فرص استثمارية في قطاع التصفية، من شأنها أن تنهي استيراد العراق للمنتجات النفطية، وأن ينتقل إلى مرحلة تصدير المنتجات النفطية المتنوعة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء، قوله إن زيارته الثانية لوزارة النفط تهدف إلى تقديم الدعم لهذا القطاع المهم في استدامة الوضع الاقتصادي، مبيناً حاجة البلد إلى ثورة إصلاحية في القطّاع النفطي، يمكن من خلالها تطوير الصناعات النفطية والبتروكيماويات والاستثمار الأمثل لحقول النفط والغاز.

وشدّد السوداني على ضرورة معالجة المشاكل الحقيقية في منظومة التصدير، موجهاً الجهد الوطني بوضع الدراسات لمعالجة المشاكل الحالية، مطالباً بوضع توقيتات زمنية للملفات المتأخرة منذ زمن، التي نُوقشت في هذا الاجتماع .