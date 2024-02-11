السوداني يشدد على تحسين خدمات الاتصالات وضمان "السيادة الرقمية"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على ضرورة تحسين خدمات الاتصالات وتعظيم إيراداتها لرفد خزينة الدولة، فيما شدد على أهمية ضمان "السيادة الرقمية" والأمن السبراني.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، وجرى خلال اللقاء، بحث الإجراءات اللازمة لإطلاق الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال وخدماتها.

وشهد اللقاء استعراض أوضاع العمل الإعلامي على المستوى الوطني، والحاجة إلى التنظيم، مع التأكيد على أهمية دعم الحريات الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي، مثلما وردت في الدستور بوصفها حقوقاً أصيلة ومكتسبات رسختها الإرادة الوطنية، فضلاً عن البحث في أهم وسائل السيادة الرقمية والأمن السبراني.

وأكد السوداني على أهمية العمل على تحسين نوعية خدمات الاتصالات، بوصفها هدفاً من بين أهداف البرنامج الحكومي الساعي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين، مشيراً إلى هيئة الإعلام والاتصالات كواحدة من أبرز المؤسسات القادرة على تعظيم الموارد غير النفطية لخزينة الدولة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بأهمية التنسيق العالي بين مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، وتعضيد العمل بروح الفريق الواحد في إنجاز أهداف البرنامج الحكومي، وتحقيق تطلعات المواطنين في نيل خدمة مُرضية تلبّي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتحمي حقوقهم في الوقت نفسه.