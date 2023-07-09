السوداني يشدد على إبعاد مجلس الدولة عن التدخّل السياسي

شفق نيوز/ أجرى رئيس الوزراء محمد السوداني، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر مجلس الدولة، وشدد على إبعاد عمله.

وذكر مكتب السوداني الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه أجرى، اليوم، زيارة إلى مقر مجلس الدولة، وتابع خلالها سير أعمال المجلس، واستمع إلى إيجاز عن أهمّ الملفات والعقبات التي تواجه العمل، والمتطلبات الضرورية لأداء المهام وجهود التطوير.

وأشار السوداني إلى أن واقع الدولة والمجتمع بات يعتمد على البرنامج الحكومي وتنفيذه، الذي يعد الطريق الأبرز للإصلاح، والذي يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وتعاونها.

وشدّد السوداني على ضرورة إبعاد مجلس الدولة وعمله عن أية ضغوطات أو تدخّل سياسي، مبينا أنّ الحكومة حريصة على أن يأخذ المجلس مساحته ودوره بشفافية ووفقاً للقانون.

وبين أنّ الحكومة لديها اهتمام كبير بعمل المجلس؛ لإسهامه على مستوى التشريعات وتقديم المشورة والرأي والقضاء الإداري، بما يضمن حفظ حقوق المواطن والموظف وحماية مصالح الدولة، مؤكداً الحاجة إلى بسط العدالة أينما أمكن، وسرعة حسم الدعاوى، وتدقيق القوانين من منظور متقدم وبما ينفع المواطنين.