السوداني يشدد على الإسراع في تشغيل مطار الموصل الدولي

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، على ضرورة تسريع تدشين مطار الموصل الدولي خلال المحدد المدة المحددة لإنجاز هذا المشروع.

جاء ذلك خلال زيارته مشروع مطار الموصل الدولي، للاطلاع على أعمال التأهيل والإعمار الجارية فيه، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وأضاف الباين ان السوداني أطلع ميدانياً سير العمل في مشروع إعادة إعمار المطار الذي تعرّض للتخريب على أيدي عصابات داعش الإرهابية، والوقوف على أهمّ العقبات والمشكلات التي تعترض العاملين، والجهات القائمة على المشروع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة، الى أن هذا المشروع الخدمي الستراتيجي له أهمية عالية، ليس لمحافظة نينوى فحسب، وإنما لكلّ محافظات العراق، فضلاً عن أهميته في تنشيط حركة النقل والتجارة والاستثمار وارتباطه بمشاريع أخرى تخطط لها الحكومة في المحافظة.

كما شدّد السوداني على ضرورة أن تبذل الجهات المعنية كلّ جهودها لتسهيل إنجاز مراحل التأهيل، وضرورة الالتزام بالتوقيتات الموضوعة سلفاً لإتمام مراحله، من أجل التسريع في تشغيل المطار، ووضعه في خدمة باقي نشاطات إعمار البنى التحتية الأخرى ومواطني المحافظة والمسافرين، سواء كانوا من داخل العراق أو من خارجه.

وكان رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي قد وضع ، في 10 آب 2022، حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مطار الموصل، الذي تضرر أثناء الحرب ضد تنظيم داعش، فيما وقال محافظ نينوى لوكالة شفق نيوز، إن المطار سيكون قابلاً لاستقبال طائرات الشحن العملاقة والطائرات الكبيرة، بخاصة أن المشروع الجديد سيعتمد على تطوير المدرج القديم".