السوداني يشدد على التنسيق الشامل بين القيادات الأمنية والعسكرية

شفق نيوز/ شدد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت، على التنسيق الشامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لضبط الأمن، مؤكدا على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني الاخيرة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاخير ترأس اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، واستمع لإيجاز أمني عن سير تنفيذ الخطط الأمنية، وأهم تحديات العمل الأمني والاستخباري في الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية العاملة في المحافظة.

واكد السوداني على أولوية التنسيق الشامل بين القطعات والتشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، بما لا يترك للعابثين بأمن المواطنين، او لفلول الإرهابيين أي منفذ.

وحث على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني بشأن التدقيق الأمني للمواطنين من المناطق المحررة بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وبشأن الانضباط داخل الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية، بيّن القائد العام للقوات المسلحة أهمية بناء الثقة المتبادلة بين القادة والمنتسبين، وضرورة قرب القائد من مقاتليه واهتمامه بمشاكلهم، والعمل الدؤوب على معالجتها.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صباح اليوم الى صلاح الدين في زيارة تفقدية للاطلاع على الأوضاع في المحافظة بشكل مباشر.