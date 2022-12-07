السوداني يشدد على استحكام الإجراءات القانونية والتنفيذية لقطع منافذ المفسدين

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على استحكام الإجراءات القانونية والتنفيذية لقطع منافذ المفسدين.

جاء ذلك خلال حضوره، ورشة عمل حوارية ضمّت عدداً من ممثلي مراكز البحوث والدراسات العربية والدولية في شتى الاختصاصات، عُقدت في العاصمة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأدلى السوداني خلال أعمال الورشة، بحديث شامل استعرض رؤية الحكومة في المجال الاقتصادي وخطوات الإصلاح، ورؤيتها لواقع ومستقبل العلاقات الخارجية للعراق مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية.

وتحدّث رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن واقع الأمن في المنطقة ومستوى استقرارها، مبيّناً أولويات الحكومة في هذا الملف، بعد الانتصار العراقي على الإرهاب وفلوله، ومواصلة الجهود التشاركية مع الأشقاء والأصدقاء لمكافحة آثاره وتعقّب بقاياه.

وعرض رئيس الوزراء، أهم ركائز البرنامج الحكومي، وسير الجهود الحثيثة لمكافحة الفساد واستحكام الإجراءات القانونية والتنفيذية لقطع منافذ المفسدين، مثلما تحدث عن تركيز الإنجاز الحكومي والعمل العاجل على تنمية البنى التحتية، وتقديم الخدمات، من أجل تلبية تطلعات المواطنين واستعادة ثقتهم في الجهاز الإداري والتنفيذي بكل المستويات.