السوداني يشخص خللاً في إدارة ملف المياه ويحصر تنفيذ الخطة الزراعية بطرق الري الحديثة

شفق نيوز/ شخّص رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، خللاً واضحاً في إدارة ملف المياه، فيما أكد على اقتصار تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي على الفلاحين الذين يعتمدون طرق الري الحديثة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير زار وزارة الموارد المائية واجتمع بهيئة الرأي فيها، جرى خلاله استعراض الموقف المائي والتحديات التي يواجهها العراق في هذا المجال، والإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة.

وأكد السوداني على ضرورة مراجعة إدارة ملف المياه الذي يجب ألّا يقتصر على جهود الوزارة فحسب، وإنما يتطلب حشد جهود الدولة بالكامل على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأشار إلى وجود ضعف في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل المنظومة الإلكترونية الهيدروليكية لتشغيل السدود، فضلاً عن الخلل الواضح في رصد نوعية وكمية المياه عند مداخل المحافظات ومخارجها.

ووجّه السوداني بأهمية إيجاد تشريعات خاصة لرفع التجاوزات ومعاقبة المخالفين، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بالتحوّل إلى الرّي المغلق، ورفع التجاوزات المتمثلة بالبحيرات غير المجازة، وكذلك العمل على غلق منافذ مياه الصرف الصحي غير المعالجة على الأنهر، ومنع هذه الظاهرة التي تتسبب بتخريب البيئة المائية، فضلاً عن آثارها السلبية على المواطنين.

وشدد على رفع الترسبات في مقاطع الأنهر، وعدم التأخير في تأسيس جمعيات خاصة بمستخدمي المياه، مشيراً إلى أهمية تطبيق البحوث والدراسات العلمية الحديثة، وتطبيق نظام المراشنة بين المحافظات دون أن يقتصر تطبيقه بين الأقضية فقط.

وأشار السوداني إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة التنفيذ لمواجهة تحديات موسم الصيف، مؤكداً أن الخطة الزراعية للموسم الجديد ستقتصر على الفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون الطرق الحديثة للرّي، كما أكد ضرورة المضي بالإصلاح الإداري في الوزارات، وعدم التردد في مكافحة الفساد.

ولفت إلى أهمية متابعة متطلبات وحقوق الموظفين، موجهاً بمتابعة ملف الإسكان وقطع الأراضي المخصصة لهم، وضرورة أن يكون هذا الملف حاضراً في اهتمامات هيأة الرأي.