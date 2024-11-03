السوداني يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة بشأن غزّة ولبنان

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، دعوة رسمية من العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في قمّة عربية إسلامية تستضيفها الرياض بشأن تطورات الأوضاع في غزة ولبنان واستمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فقد نقل الدعوة سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز الشمري.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية، والتأكيد على تنسيق المواقف ومواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق المنفعة لمصلحة الشعبين العراقي والسعودي.