السوداني يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم السبت، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية بنسخته الرابعة والخمسين والتي ستبدأ أعماله في الخامس عشر من كانون الثاني الجاري".

وتحمل نسخة “دافوس” هذا العام شعار “إعادة الثقة”، وستركز على الصراع في قطاع غزة إلى جانب قضايا ذات اهتمام عالمي، مثل المناخ والذكاء الصناعي. ومن المفترض أن يشهد المنتدى مشاركة رؤساء 100 حكومة وممثلي 1000 منظمة دولية.

وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، قد أكد في وقت سابق من اليوم السبت، تقديم جلسة مجلس الوزراء ليوم غد الأحد بدلا من يوم الثلاثاء الذي يشهد كل أسبوع عقد الجلسات الاعتيادية للمجلس.