السوداني يشارك في "القمة العالمية للعمل المناخي" بدبي

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، دعوة رسمية لحضور القمة العالمية للعمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سلَّم القائم بالأعمال الإماراتي في بغداد، دعوة رسمية لحضور السوداني "القمة العالمية للعمل المناخي" التي تمثل الانطلاق الرسمي لمؤتمر الإمارات للمناخ، للمدة من 1- 2 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات بين العراق والإمارات، وسبل الارتقاء بها وتطويرها، وبالخصوص الجانب الاقتصادي والاستثماري، الذي وضعت الحكومة له حيّزاً واسعاً في منهاجها الحكومي.

ويهدف المؤتمر، الذي يعد منصة عالمية لبحث قضايا المناخ، إلى دعم مسار مفاوضات المناخ بين دول العالم، من أجل إيجاد حلول فاعلة ومنصفة، وتوحيد الجهود للحدّ من تأثيرات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.