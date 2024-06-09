السوداني يسعى لاحتواء أزمة السماوة.. اجتماع بالياسري ووجهاء المثنى

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي مطلع اليوم الأحد، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باشر باحتواء أزمة محافظة المثنى والدعوات للتظاهر فيها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "السوداني يعقد اجتماعا حالياً مع آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري وعدد من شيوخ ووجهاء محافظة المثنى لبحث التداعيات الاخيرة".

واضاف المصدر؛ ان اجتماع السوداني بالياسري يهدف لإيجاد حلول لمنع اقامة التظاهرات والاعتصامات المقرر اقامتها يوم الاربعاء المقبل بدعوة من الياسري لاقتلاع الفساد بحسب دعوته".

وفي 7 حزيران الحالي، دعا القيادي في "حشد العتبات" آمر لواء 44 (أنصار المرجعية)، حميد الياسري، الى اعتصام في محافظة المثنى وأعلن مهلة تنتهي الأربعاء المقبل لـ"طرد الفاسدين من المحافظة ومجلسها"، كما طالب رئيس الوزراء بإرسال "حاكم عسكري" للمحافظة.

وردّ محافظ المثنى مهند العتابي، على الياسري، الداعي لاعتصام وجعل المحافظة تحت "الحكم العسكري"، محذراً من "خطف" المحافظة.