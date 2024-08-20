السوداني يسحب يد أحد موظفي مكتبه للتحقيق بإساءته لمسؤولين ونواب

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه؛ لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق.

وأكد مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت حديثا مقطع فيديو يظهر فيه شخص قيل إنه يعمل في مكتب السوداني يطلق عبارات نابية والفاظاً خادشة للحياء ضد بعض الأشخاص.