السوداني يستهل زيارته إلى واشنطن بلقاء الجالية العراقية: بلدكم بات مختلفاً اليوم

شفق نيوز/ استهل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، بلقاء الجالية العراقية في واشنطن وولايات أمريكية أخرى، يوم الاثنين، وفيما لفت إلى أن العلاقة مع إيران وأمريكا تعد ميزة للعراق يمكن توظيفها في خفض التوتر، أكد أن "عراق اليوم مختلف عن السابق".

وأعلن السوداني، خلال حديثه للجالية العراقية، عن العمل على دراسة لتأسيس دائرة لشؤون المغتربين، من أجل تحقيق تواصل فعال مع الجاليات العراقية في العالم، لافتاً إلى أن الحكومة تبحث عن الكفاءات بعيداً عن المحاصصة.

وقال إن زيارته إلى الولايات المتحدة مهمة؛ لبيان رؤية حكومته حول شكل العلاقة مع أمريكا، مؤكداً أن "العراق اليوم يختلف عما كان عليه في 2014؛ لأنّ داعش لم يعد يشكل خطراً على العراق.. العراق اليوم يشهد تعافياً غير مسبوق واستقراراً وأمناً وتنمية حقيقية وخدمات ملموسة في كل أرجاء البلاد".

وتابع السوداني: "نريد الانتقال إلى علاقات ثنائية مع دول التحالف الدولي بعد الانتصار على داعش، على غرار دول المنطقة، وبضمنها العلاقات الأمنية.. سيتم عقد الاجتماع الأول للجنة التأسيس المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية، وستكون هناك اجتماعات دورية لهذه اللجنة".

وعن توترات المنطقة، أشار رئيس الوزراء، إلى أن "إيران دولة جارة ولدينا معها مشتركات، وأمريكا حليف إستراتيجي وعلاقتنا مهمة معها"، موضحاً أن "العلاقة مع إيران والولايات المتحدة تعد ميزة للعراق، ويمكن أن توظف في خفض التوتر، وهذا ما حصل في كل الأزمات بالمنطقة".