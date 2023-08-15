العراق يقرُّ اتفاقاً مع أمريكا على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي

شفق نيوز/ اطلع مجلس الامن الوطني العراقي برئاسة محمد شياع السوداني، على زيارة الوفد الى واشنطن وأقر اتفاقه مع الجانب الأميركي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني ترأس، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع البحث في آخر المستجدات الأمنية وأهمّ التحديات، وسبل مواجهتها.

كما جرت، خلال الاجتماع، مناقشة إقرار انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية في الأمم المتحدة، الخاصة بالأسلحة المفقودة والمسروقة في العراق والعالم، بهدف السيطرة على هذا النوع من الأسلحة.

وفي محور آخر، ناقش المجلس موضوع دخول الصيادين العرب والأجانب إلى البلاد خلال موسوم الصيد، وجرى اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد.

واستمع المجلس إلى إيجاز مفصل عن زيارة الوفد العراقي، برئاسة وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، إلى واشنطن بناءً على دعوة من وزير الدفاع الأميركي.

واطلع على استعراض للحوار المشترك بين البلدين الذي تناول التعاون الأمني الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي، وشكل العلاقة المستقبلية بين العراق والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وتأكيد الوفد العراقي على الثوابت المتعلقة بسيادة العراق، وتنامي قدرات قواته المسلحة بمختلف صنوفها واضطلاعها بمهامّها في حماية الأمن والاستقرار وتأمين حدود البلاد.

بالإضافة إلى طرح الوفد وجهة النظر العراقية خلال مجريات الحوار، بشأن انتفاء الحاجة لوجود أي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية.

وبعد اطلاعه على مجريات الحوار، أقرّ المجلس اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأميركي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك.

وفي هذا الإطار وجّه القائد العام للقوات المسلحة، السيد رئيس أركان الجيش بالتواصل مع قيادة التحالف الدولي في العراق للمباشرة بأعمال اللجنة الثنائية.

كما ثمّن المجلس جهود الوفد العراقي وتأكيده على تكامل القدرات الأمنية العراقية، والحفاظ على متطلبات السيادة العراقية في جميع جوانبها.

وفي التاسع من آب الجاري، أُختتم الحوار الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق "JSCD" بتوقيع محضر الاجتماع الذي أكد على الالتزام الثنائي بالتعاون الأمني والدفاعي المستمر في جميع المجالات، بما في ذلك مهمة القضاء على تنظيم داعش التي يقودها العراق.

وقادت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع العراقية افتتاح حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في العاصمة واشنطن في الفترة من 7 إلى 8 آب 2023، وأكدا مجدداً التزامهما بالتعاون الأمني ومصالحهما المشتركة بالاستقرار الإقليمي، وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبدأ وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، ضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس أركان الجيش ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة – العراق، وغيرهم من كبار المسؤولين، يوم الاثنين الماضي، زيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية (البَنْتَاغُون).