السوداني يؤكد خلال لقائه وفداً من الكونغرس على أهمية العلاقة مع أمريكا

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على اهمية العلاقة التي تربط بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال لقائه وفداً للكونغرس برئاسة السيناتور مارك تاكانو، وعضوية عدد من أعضاء الكونغرس، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني، فإن السيناتور تاكانو، الذي يرأس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس، قدّم تهانيه إلى السوداني بمناسبة مباشرته مهامّه ونيل الحكومة ثقة مجلس النوّاب، بوصفه أوّل وفد يمثل الكونغرس الأمريكي يزور العراق بعد تشكيل الحكومة.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول داعش.

كما جرى البحث في تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شحّة المياه، حسب البيان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الى أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، وسعي العراق إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق، ويدعم استقرار المنطقة وأمنها.