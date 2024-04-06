السوداني يستقبل نيجيرفان بارزاني ويبحثان سير تنفيذ البرنامج الحكومي

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وبحثا سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وتجاوز كل العقبات الإدارية والتنفيذية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الرؤى المشتركة في مجمل الملفات والقضايا الوطنية، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، في مساراته المتعددة، إذ أكد السيد السوداني حرص الحكومة على تقديم الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف أرجاء العراق، وتحقيق التكامل في الأداء بين السلطات الاتحادية والسلطات في إقليم كوردستان العراق".

وتابع المكتب: "شهد اللقاء التأكيد على أهمية دعم الخطوات الحكومية الإصلاحية، من قبل سائر القوى الوطنية والسياسية؛ من أجل تعزيز مستهدفات الحكومة، والمُضيّ في ترسيخ التنمية الشاملة، وتجاوز كل العقبات الإدارية والتنفيذية التي كانت تحول دون الارتقاء بالواقع الخدمي والمعاشي والاقتصادي".