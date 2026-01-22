السوداني يستقبل مبعوث ترمب في بغداد.. ملفات عديدة على الطاولة

شفق نيوز - بغداد

أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، مساء الخميس، لمبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس باراك أهمية أمن دمشق بالنسبة لبغداد والمنطقة، في حين عبّر باراك عن تقدير بلاده للموقف العراقي الخاص بالتطورات الأخيرة في سوريا.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني لباراك في بغداد، وبحث معه الأوضاع في المنطقة، وتطورات الساحة السورية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، أكد رئيس الوزراء أهمية الأمن في سوريا بالنسبة للعراق والمنطقة، وضرورة التعاون من أجل تثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية.

كما أشار السوداني، بحسب للبيان، إلى "الشراكة البناءة بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، وإرساء دعائم التعاون الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ودعم الجهود الثنائية والإقليمية للازدهار في العراق والمنطقة".

ونقل البيان عن باراك، نقله إلى رئيس مجلس الوزراء "تقدير الرئيس الأميركي لجهود الحكومة العراقية في مجال دعم الاستقرار بالمنطقة، وإدارة مواقف العراق خلال هذه المرحلة الحساسة".

كما أضاف البيان، أن المبعوث الأميركي، "أشاد بخطوات السوداني وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الارهاب، وعلى انفتاح العراق على الاستثمارات الدولية، والتأسيس للاعتمادية التبادلية الاقتصادية، ما شكل عاملاً مهماً للاستقرار".

وعقب اللقاء، نشر المبعوث الأميركي تدوينة على منصة "إكس"، جاء فيها "نيابةً عن الرئيس الأميركي ووزير الخارجية روبيو، نتشرف بتقديم شكرنا الجزيل للحكومة العراقية على قيادتها المتميزة ضمن التحالف الدولي لهزيمة داعش، وعلى استعدادها الدائم للمساهمة في حماية المجتمع الدولي من الخطر المستمر الذي يشكله معتقلي داعش".

وأضاف أن "إسهامات العراق الحيوية في تعزيز الاستقرار في سوريا، وفي المنطقة بأسرها، لا غنى عنها، فهي تعكس التزاماً راسخاً بالأمن الجماعي، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً ووحدةً لجميع جيراننا".