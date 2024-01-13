نيجيرفان بارزاني والسوداني يبحثان آليات حل الملفات العالقة بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إن الأخير استقبل، اليوم السبت، رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني، أن اللقاء شهد التباحث في مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني، وآخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، والتأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه استدامة الاستقرار، والحرص المطلق على سيادة العراق تحت مختلف الظروف.

وأضاف البيان أنه جرى، خلال اللقاء، بحث آليات المضي في حلّ الملفات والقضايا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور، بما يضمن تجنيب المواطنين، في محافظات الإقليم، أي ضرر، أو تحمّل تبعات التحديات التي تعتري الملفات الإدارية والمالية والاقتصادية.

من جهتها قالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان إن الاجتماع تناول التباحث بشأن الأوضاع السياسية والأمنية العراقية وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وعلاقات أربيل وبغداد، وشدد الجانبان على وجوب حماية أمن واستقرار وسيادة البلد وعلى النأي بالعراق عن مشكلات وتعقيدات المنطقة.

وفي محور آخر للاجتماع، كان هناك حوار جاد حول خطوات حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية باتجاه حل مسألة الميزانية والرواتب واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وسائر المسائل الإدارية والمالية والاقتصادية، وفقا للبيان.

ونوه البيان إلى أن الجانبين اتفقا في الرأي بأن من الممكن حل هذه المسائل بحسب ما يقضي به الدستور وأنه لا ينبغي إلحاق الضرر بمواطني إقليم كوردستان. كذلك، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التأكيد على وجوب أن يكون هناك حل نهائي لموضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان، وعدم خلط هذه المسألة بغيرها من المسائل.

وتابع البيان أنه شكلت مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك محوراً آخر للاجتماع.

ووصل رئيس اقليم كوردستان نفي وقت سابق من صباح اليوم الى العاصمة بغداد للمشاركة في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم "الشهيد العراقي" ذكرى اغتيال اية الله محمد باقر الحكيم.

ودعا نيجيرفان بارزاني، خلال الحفل التأبيني القوى والأطراف السياسية إلى ضرورة تأدية دورها في العمل على حل مشكلة رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، مؤكدا أن الناس في الإقليم يعيشون وضعا معيشيا سيئا جراء عدم معالجة هذه الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.