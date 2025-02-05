السوداني يستقبل المشهداني.. 3 ملفات على الطاولة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، مساء اليوم الأربعاء، على أهمية تكامل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل المضي في تحقيق مستهدفات البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل المشهداني، وجرى استعراض الأوضاع العامة في البلاد، والملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والخدمية".

وبحسب البيان، فقد شهد اللقاء التأكيد المشترك على أهمية تكامل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل المضي في تحقيق مستهدفات البرنامج الحكومي، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على تلبية تطلعات المواطنين.

وأشاد السوداني، بإقرار مجلس النواب تعديل قانون الموازنة، بما يمكّن الحكومة من تنفيذ برنامج عملها وفق الأولويات والضرورات التي تتطلبها الأوضاع الخدمية والمعاشية لشعبنا، في جميع المحافظات.