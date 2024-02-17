السوداني يستعرض مع أعضاء بالكونغرس حوار انهاء مهمة التحالف في العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أربعة أعضاء من الكونغرس الأمريكي وهم "مايك تيرنر وميكي شيرل وجو ويلسن وجيري كونولي"، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون البناء، وكذلك استعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق اللقاء إلى الحوار الجاري بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، بعد وصول القوات الأمنية العراقية إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء العالي، والانتقال إلى علاقات ثنائية واسعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول التحالف.

وأكد السوداني ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد والقطاعات دون اقتصارها على الجانب الأمني فقط، مشيراً إلى حالة التعافي التي يمر بها العراق، وما يشهده من إصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، والمضي بعقد شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم، التي ستسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار للبلد.

من جانبهم، أشار أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى اهتمامهم بنجاح الحكومة العراقية في جوانب عدة، وأكدوا أهمية العراق ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.