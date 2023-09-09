السوداني يستضيف اجتماعاً "هاماً" بشأن كركوك بحضور رشيد وقيادات "إدارة الدولة"

شفق نيوز/ استضاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، اجتماعاً "هاماً" بشأن أحداث كركوك بحضور رئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد والبرلمان محمد الحلبوسي وائتلاف إدارة الدولة.

وقال أمين ائتلاف ادارة الدولة عباس راضي العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني استضاف في القصر الحكومي و بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب اجتماعا هاماً لمناقشة ما حدث في كركوك"، موضحاً ان "اجتماع ائتلاف ادارة الدولة تميز بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن والدم العراقي المقدس".

واضاف ان "الائتلاف اعتبر أن ما حدث في كركوك عمل مدان تحت اي ذريعة ومن أي جهة كانت، ودعا الى الالتزام بخطاب وطني يساعد على التهدئة و اشاعة الامن والاستقرار في محافظة لها خصوصية معقدة".

وأكد الائتلاف وفقاً للعامري على "اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدد وخصوصا في كركوك، ودعم قرار مجلس النواب في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في كركوك".

كما أكد الائتلاف على "ضرورة كشف التحقيق امام الرأي العام ومحاسبة من يثبت تورطه أيّاً كان عنوانه وانتماؤه، قرر تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة كركوك والوقوف على الحقائق ومعالجة الامور فورا".

كما شدد الائتلاف على "ضرورة اجراء تعديلات ادارية في كركوك بما يحفظ التوازن بين مكوناتها جميعا".