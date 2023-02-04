السوداني يستضيف اجتماعا للرئاسات في القصر الحكومي: ناقش الوضع الاقتصادي

شفق نيوز/ استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت في القصر الحكومي، اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي/ ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع التداول في أهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، ومناقشة عدد من القضايا الملحّة وانعكاساتها على واقع البلد، والبحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وتلبيته لتطلعات المواطنين في الخدمات والرعاية.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات الاقتصادية والإجراءات المتّخذة لمواجهتها، بما يكفل حماية الطبقات الفقيرة والهشّة وتوفير الحماية لها.