السوداني يزور نينوى قريباً ومحافظها يؤكد سيطرة القوات العراقية على الحدود السورية

شفق نيوز/ كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور المحافظ قريباً، فيما طمئن الأهالي بأن القوات العراقية فرضت سيطرة كاملة على الحدود مع سوريا.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيزور نينوى خلال الأيام المقبلة لمتابعة المشاريع المهمة في المحافظة ومنها مشروع الطريق الحولي في الموصل الذي يشوبه بعض التلكؤ والتأخير".

وعن الوضع الأمني في نينوى، أكد الدخيل أن "الأمن مستتب وتحت السيطرة الكاملة للقوات العراقية"، مشيراً إلى أن "القوات العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية وحرس الحدود والحشد الشعبي تحكم سيطرتها على الحدود مع الجانب السوري".

وأكد أنه "لا داعي للمخاوف من أي خروقات وتهديدات أمنية في نينوى".

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الأحداث والاضطرابات الأمنية في سوريا، واتخاذ القيادة العراقية إجراءات لتأمين الحدود تحسباً لأي طارئ.