السوداني يزور نينوى قريبا لوضع حجر الأساس لمشروع يعيد الحياة للموصل القديمة

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور الموصل قريبا لوضع حجر الأساس لمشروع "مهم" من شأنه إعادة الحياة للموصل القديمة.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة "ِشفق نيوز"، إن "السوداني سيزور الموصل قريبا لوضع حجر الأساس لمشروع الواجهة النهرية الذي يعد أهم الركائز في إعمار الموصل القديمة".

وأوضح، أن "حكومة نينوى المحلية تبنت إعمار سوق الصياغ وسط الموصل على حسابها من أجل دعم عمليات إعادة الحياة لمركز الموصل والمدينة القديمة".

ولفت الدخيل إلى أن "إدارة نينوى دعمت سابقا العديد من المشاريع في مركز المدينة القديمة من أجل إعادة إعمارها وإعادة الحياة لها بعد تعرضها للتدمير بشكل كامل خلال العمليات العسكرية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أجرى زيارتين الى محافظة نينوى خلال العام 2024 الاولى في شهر آذار/مارس الماضي، والثانية في شهر أيار/مايو الماضي.

وشهدت الزيارة الاولى للسوداني الى نينوى خلال هذا العام قيامه بتدشين عدد من المشاريع الخدمية الكبيرة من بينها إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة.

وكان السوداني، قد وجه في 21 كانون الثاني 2024، بتنفيذ عدة مشاريع في محافظة نينوى، بينها مشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة، ومشروع فكّ الاختناقات المرورية لمدينة الموصل القديمة.