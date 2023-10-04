السوداني يزور موسكو بعد اسبوع للقاء بوتين

شفق نيوز/ قال مصدر حكومي وشخص آخر مطلع لرويترز إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 10 و11 أكتوبر تشرين الأول.

وذكر المصدر الحكومي أن السوداني سيغادر العراق في التاسع من أكتوبر تشرين الأول وسيجتمع مع بوتين في العاشر من أكتوبر تشرين الأول وسيعقدان اجتماعات عمل يوم 11 أكتوبر تشرين الأول.

وقالت وسائل الإعلام العراقية الرسمية إن السوداني سيتوجه إلى موسكو لبحث التعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والسياسي.