السوداني يزور مصر

شفق نيوز/ بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع وكيل وزير الخارجية المصري لشؤون الأمن أبو بكر حفني محمود زيارة رسمية من المقرر أن يجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش الاجتماع الدولي الـ13 لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، و المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، وفقا لما أعلنته في بيان مستشارية الامن الوطني العراقي.

وذكرت المستشارية، أنه جرى خلال اللقاء، بحث تمتين العلاقات الأخوية بين العراق ومصر وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والاستثمار والسياحة.

كما جرى التطرق الى التحديات التي تواجه قطاع غزة واليمن والسودان.

كما جرى بحث الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى جمهورية مصر العربية والتي تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما أكد الجانبان على أهمية سلامة الملاحة الدولية، مشددين على أهمية الحلول السياسية في اليمن لأنها الطريق الأمثل لاستقراره.