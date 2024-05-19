السوداني يزور غدا الدوحة للمشاركة في منتدى الأمن العالمي 2024

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، أنه من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني غدا الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في منتدى الأمن العالمي لسنة 2024.

وتنطلق فعاليات منتدى الأمن العالمي في قطر من 20 إلى 22 أيار/مايو الجاري بحضور مجموعة بارزة من القادة الدوليين والخبراء الأمنيين وصناع السياسات على مستوى العالم، ويُقام تحت شعار "المنافسة الاستراتيجية: تعقيدات الاعتماد المتبادل".

وتستقطب الفعالية مشاركة رفيعة المستوى تجمع عدداً من القادة الحكوميين والوزراء والوكالات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون والشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم بول كاجام، رئيس جمهورية رواندا؛ ومحمد شيّاع السوداني، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق؛ وسعادة ك. شانموجام، وزير الداخلية ووزير القانون في جمهورية سنغافورة؛ وعلي إحسان، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية المالديف؛ وروبرت دوسي، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتوغولي في الخارج لجمهورية توغو.

ويتضمن برنامج المنتدى سلسلة من المحادثات الجانبية بين الوزراء، فضلاً عن الكلمات والجلسات الحوارية التي تتناول العديد من القضايا بمشاركة أبرز الشخصيات، بما في ذلك تأثير المنافسة الاستراتيجية العالمية على الدول الصغيرة، وتأثير الحرب في غزة والتهديد الدولي في المشهد الجيوسياسي المتنامي، بالإضافة إلى المصالحة بعد انتهاء الصراع واحتجاز الرهائن والتسوية، ومشهد الأمن الأفريقي والأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وتهديدات الأمن البشري في دول جنوب العالم، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في تغذية سباق تسلح محتمل في العصر الحديث.

بالاضافة إلى عدد من الجلسات والمحادثات الجانبية منها المفتوحة والمغلقة، وتضم محاور متنوعة منها، استكشاف حل النزاعات والتعليم والتعاون والعلاقات في مجال إنفاذ القانون.

ومن المقرر أن يتم تجميع النتائج التي توصل إليها المنتدى هذا العام في تقرير رؤى رئيسية لتوفير نظرة عامة واستنتاجات حول الاستراتيجيات المستقبلية التي تناولتها الجلسات، والتي تغطي عدة جوانب من الأمن العالمي، مثل التقدم التكنولوجي والتوترات الجيوسياسية وأطر السلام التعاونية.