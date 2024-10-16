السوداني يصل ديالى ويستهل زيارته بافتتاح طريق حيوي يربط مع بغداد

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة ديالى لمتابعة سير العمل في عدد من مشاريع البنى التحتية بالمحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، ان الاخير افتتاح طريق بغداد- الخالص بطول 60 كم ذهاباً وإياباً، ضمن مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد- كركوك.

وكان السوداني قد أجرى منذ تسلمه مهام رئاسة الحكومة الاتحادية الحالية زيارات الى عدد من المحافظات للاطلاع على أوضاعها عن كثب اضافة الى افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية.