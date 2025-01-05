تأكيداً لخبر شفق نيوز .. السوداني يزور إيران الأربعاء المقبل

شفق نيوز/ اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن الأخير يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إيران، الأربعاء المقبل، الموافق 8 كانون الثاني 2025.

وأوضح المكتب في بيان اليوم، أن "الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة".

وكان مصدر مطلع قد كشف، نهاية العام 2024، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيبدأ نهاية الأسبوع الجاري بزيارة إلى إيران، تتناول التطورات في المنطقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز إن السوداني سيبحث مع القادة الإيرانيين عدة ملفات، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في سوريا.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية. كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زار العراقي في 11 من أيلول/سبتمبر الماضي، وقام بجولة لثلاثة أيام شملت بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، كربلاء والبصرة.

كما زار السوداني وفي 22 من أيار/مايو الماضي طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه إثر تحطم طائرته.

هذا وأفاد مصدر سياسي مطلع، أمس السبت، بتلقي رئيس الوزراء العراقي رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان السوداني، تلقى رسالة من دونالد ترامب عبر مبعوث خاص في زيارة غير معلنة، كانت تتضمن عدة محاور.

وأشار المصدر إلى أن أبرز المحاور، ضرورة احتواء والسيطرة على السلاح خارج اطار الدولة، وإيقاف نشاط الفصائل المرتبطة بإيران، الى جانب عدم تدخل العراق بالملف السوري وأن تدعم تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز؛ ان العراق يسعى بشكل حثيث لاستتباب الأمن في المنطقة، وأن رئيس الوزراء سيطرح في زيارة إلى إيران رؤية العراق بهذا الخصوص.