السوداني يبدأ زيارة إلى الرياض للمشاركة في القمّة العربية الصينية

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن الأخير غادر أرض البلاد متوجها إلى العاصمة الرياض على رأس وفد حكومي رسمي؛ للمشاركة في القمّة العربية الصينية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وكان مصدر حكومي، قد أفاد يوم أمس الأربعاء، بأن السوداني سيشارك في القمة العربية الصينية التي ستنعقد في السعودية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن رئيس مجلس الوزراء "سيعقد عدة اجتماعات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، إضافة الى عدد من القادة المشاركين في القمة".