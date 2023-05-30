السوداني يزور البصرة

شفق نيوز/ من المقرر ان يزور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم غد الأربعاء، محافظة البصرة.

وأبلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز، أن "السوداني سيزور محافظة البصرة على رأس وفد حكومي يوم غد الأربعاء للاطلاع على واقعها الخدمي والأمني وافتتاح بعض المشاريع في المحافظة".

وهذه هي الزيارة الثالثة للسوداني الى البصرة، حيث وصلها للمرة الاولى منذ توليه رئاسة الحكومة يوم الأحد، يوم 6 كانون الثاني 2023، واعلن منها افتتاح بطولة خليجي 25.

كما زارها يوم الأحد، 12 اذار 2023، لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ، الذي استضافته المحافظة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.

كما وتضمنت الزيارة افتتاح مستشفى السياب، وافتتاح سايلو أم قصر.