السوداني يرأس اجتماعاً يخص "التفاصيل النهائية" للموازنة العامة

شفق نيوز/ ترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً يخص "التفاصيل النهائية" لمشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً خاصّاً بمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية 2023".

ومنتصف الشهر الجاري، أبلغ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعزمه الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، قور وصولها إلى ديوان الرئاسة.

وأعلن السوداني، يوم (3 / 1 / 2022، ارتفاع مبلغ الرواتب في الموازنة العامة للعام 2023، مستدركاً ان مسودة القانون تحتاج إلى الكثير من الوقت.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي، إن مبلغ الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 إلى 62 تريليون دينار، موضحاً ان الموازنة تحتاج إلى الكثير من الوقت.

وتشير اللجنة المالية النيابية، إلى أن نسبة إنجاز مسودة موازنة 2023 بلغت أكثر من 95‎%، فيما لفتت إلى أن "لمسات أخيرة" تؤخر مناقشتها في أروقة مجلس الوزراء.